Путин принял верительные грамоты послов 20 стран

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у 20 новых послов в РФ, среди них - глава дипломатического представительства США Джон Хантсман, послы Франции Сильви-Аньес Берманн и Испании Игнасио Ибаньес Рубио.

В Кремль также прибыли послы Евросоюза Маркус Флориан Эдерер, Аргентины Рикардо Эрнесто Лагорио, Гренады Олег Фирер, Доминиканы Хосе Мануэль Кастильо Бетансес, Замбии Шедрек Чингембу Лувита. Верительные грамоты президенту передали и послы Йемена Ахмед Салем аль-Вахейши, Кипра Леонидас Маркидис, Лаоса Сивиенгпхет Пхетворасак, Латвии Марис Риекстиньш, Малави Майкл Барт Камфамбе Нкома, Малайзии Мат Дрис бин Якуб, Мексики Норма Берта Пенсадо Морено, Молдовы Андрей Негуца, Мьянмы Ко Ко Шейн, Португалии Паулу Жоао Лопеш ду Регу Визеу Пинейру, Уганды Джонсон Агара Олва и Хорватии Тончи Станичич.

Церемония вручения верительных грамот, традиционно проходящая в Большом Кремлевском дворце, символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в стране назначения. На нее приглашаются дипломаты, прибывшие в Россию в последние недели.