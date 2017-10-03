МИД РФ: Намибия намерена решить вопрос с возвращением российских моряков с судна "Шериф"

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Намибии рассчитывают вскоре решить вопрос с возвращением домой российских моряков с судна "Шериф", ранее арестованного за долги. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ.
"На данный момент на судне остаются семеро россиян в составе минимальной команды, необходимой для поддержания жизнеобеспечения "Шерифа", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Российское посольство осуществляет постоянный контакт с властями города Уолфиш-Бей и моряками, которые обеспечиваются необходимыми продуктами питания и медицинской помощью".
Дипломаты также обеспечили экипаж "Шерифа" визами для пребывания в Намибии и держат ситуацию под пристальным контролем.
Еще в конце мая было согласовано возвращение на родину пятерых российских моряков из состава экипажа, решается вопрос об отъезде домой еще одного россиянина. Судно передано под управление офиса шерифа Уолфиш-Бея для продажи с аукциона. "Вырученные средства будут использованы, в частности, для погашения долгов перед командой, - продолжили в МИД РФ. - Местная сторона рассчитывает, что вскоре ей удастся найти покупателя, после чего возможна окончательная репатриация росграждан".
Как сообщил ранее инспектор Международной федерации транспортных рабочих Петр Осичанский, российские моряки с принадлежащего перуанской компании судна не могут покинуть Намибию уже несколько месяцев из-за финансовых споров между владельцами и фрахтователями "Шерифа".