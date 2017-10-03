Путин: РФ последовательно выступает за всеобъемлющее урегулирование кипрской проблемы

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия последовательно выступает за всеобъемлющее урегулирование кипрской проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами.
"Россия последовательно выступает за всеобъемлющее, справедливое и жизнеспособное урегулирование кипрской проблемы в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН", - сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что развитие отношений России и Кипра опирается на культурную и духовную общность народов двух стран. Он высказал уверенность, что по итогам намеченного на октябрь этого года визита президента страны Никоса Анастасиадиса будут приняты важные двусторонние документы в самых разных областях.