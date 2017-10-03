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Путин: РФ последовательно выступает за всеобъемлющее урегулирование кипрской проблемы

Политика
3 октября, 14:09 дата обновления: 3 октября, 14:28 UTC+3

Российский лидер отметил, что по итогам визита президента страны Никоса Анастасиадиса будут приняты важные двусторонние документы в разных областях

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия последовательно выступает за всеобъемлющее урегулирование кипрской проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами.

"Россия последовательно выступает за всеобъемлющее, справедливое и жизнеспособное урегулирование кипрской проблемы в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что развитие отношений России и Кипра опирается на культурную и духовную общность народов двух стран. Он высказал уверенность, что по итогам намеченного на октябрь этого года визита президента страны Никоса Анастасиадиса будут приняты важные двусторонние документы в самых разных областях.

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