Путин: РФ последовательно выступает за всеобъемлющее урегулирование кипрской проблемы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия последовательно выступает за всеобъемлющее урегулирование кипрской проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами.

"Россия последовательно выступает за всеобъемлющее, справедливое и жизнеспособное урегулирование кипрской проблемы в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что развитие отношений России и Кипра опирается на культурную и духовную общность народов двух стран. Он высказал уверенность, что по итогам намеченного на октябрь этого года визита президента страны Никоса Анастасиадиса будут приняты важные двусторонние документы в самых разных областях.