Медведев обсудит с королем Саудовской Аравии совместные инвестиционные проекты

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд намерены обсудить на встрече в Москве 6 октября совместные инвестиционные проекты. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства.
"Стороны также затронут актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других областях, рассмотрят ход реализации крупных совместных инфраструктурных проектов", - указывает пресс-служба.
Король Саудовской Аравии будет находиться в России с государственным визитом по приглашению приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер проведет переговоры с Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом 5 октября по широкому кругу вопросов, которые будут включать наряду с расширением российско-саудовского сотрудничества и обсуждение международной проблематике, в частности ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.