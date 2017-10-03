Медведев обсудит с королем Саудовской Аравии совместные инвестиционные проекты

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд намерены обсудить на встрече в Москве 6 октября совместные инвестиционные проекты. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства.

"Стороны также затронут актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других областях, рассмотрят ход реализации крупных совместных инфраструктурных проектов", - указывает пресс-служба.

Король Саудовской Аравии будет находиться в России с государственным визитом по приглашению приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер проведет переговоры с Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом 5 октября по широкому кругу вопросов, которые будут включать наряду с расширением российско-саудовского сотрудничества и обсуждение международной проблематике, в частности ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.