Миронов: опыт Васильева поможет ему справиться с обязанностями врио главы Дагестана

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владимир Васильев, которого президент РФ назначил во вторник временно исполняющим обязанности главы Дагестана, имеет колоссальный опыт, который позволит ему успешно справиться с обязанностями врио главы республики. Такое мнение высказал во вторник лидер партии "Справедливая Россия" и ее фракции в парламенте Сергей Миронов.

"Все, кто работал с Владимиром Абдуалиевичем, знают его как высокого профессионала и блестящего организатора. Выбор президента РФ Владимира Путина, конечно же, неслучаен", - считает справоросс. Он добавил, что "президент знает все качества Владимира Васильева, которые наверняка позволят ему успешно справиться со своими обязанностями на посту временно исполняющего обязанности руководителя Дагестана".

По словам Миронова, Васильев "накопил колоссальный опыт, работая в органах МВД первым заместителем министра внутренних дел России, заместителем секретаря Совета безопасности, депутатом Госдумы V, VI и VII созывов".

Ранее во вторник президент России Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Дагестан" Рамазана Абдулатипова, назначив врио главы Дагестана Владимира Васильева.