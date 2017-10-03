Зюганов: Васильев имеет необходимый опыт управления и знает проблемы Северного Кавказа

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что вице-спикер Госдумы Владимир Васильев, назначенный во вторник президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Дагестана, обладает необходимым управленческим опытом и знает проблемы Северного Кавказа.
"Васильев - мой оппонент, но и одновременно мой товарищ. Считаю, что он человек высокой культуры, с хорошим управленческим опытом, знанием проблем, связанных с Северным Кавказом, который в трагические минуты там работал, проявлял выдержку", - сказал ТАСС Зюганов.
"Он [Васильев] понимает главное - что на Кавказе седины стариков, могилы предков превыше всего. Кто не понимает этого, на Кавказе работать не сможет. Васильев это понимает", - подчеркнул лидер коммунистов.
Зюганов также отметил серьезный опыт Васильева в МВД и в Госдуме, а также его умение вести диалог. "Он всегда открыт к конструктивному диалогу", - подчеркнул политик.
Во вторник президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона вице-спикера Госдумы, председателя фракции "Единой России" Владимира Васильева.