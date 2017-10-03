Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зюганов: Васильев имеет необходимый опыт управления и знает проблемы Северного Кавказа

Политика
3 октября, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Политик также отметил умение Васильева вести конструктивный диалог

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что вице-спикер Госдумы Владимир Васильев, назначенный во вторник президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Дагестана, обладает необходимым управленческим опытом и знает проблемы Северного Кавказа.

"Васильев - мой оппонент, но и одновременно мой товарищ. Считаю, что он человек высокой культуры, с хорошим управленческим опытом, знанием проблем, связанных с Северным Кавказом, который в трагические минуты там работал, проявлял выдержку", - сказал ТАСС Зюганов.

"Он [Васильев] понимает главное - что на Кавказе седины стариков, могилы предков превыше всего. Кто не понимает этого, на Кавказе работать не сможет. Васильев это понимает", - подчеркнул лидер коммунистов.

Зюганов также отметил серьезный опыт Васильева в МВД и в Госдуме, а также его умение вести диалог. "Он всегда открыт к конструктивному диалогу", - подчеркнул политик.

Во вторник президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона вице-спикера Госдумы, председателя фракции "Единой России" Владимира Васильева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Персоны
Зюганов, Геннадий Андреевич Васильев, Владимир Абдуалиевич Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
2
"Моя должность - Абдулатипов": чем запомнился ушедший в отставку глава Дагестана
3
Путин скептически отнесся к высказыванию о том, что футбол - российская национальная игра
4
Саакашвили просит политического убежища на Украине
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Путин назначил вице-спикера Госдумы Васильева врио главы Дагестана
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама