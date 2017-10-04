Кадыров: диалог Москвы и Эр-Рияда поможет разрешить крупные конфликты

ГРОЗНЫЙ, 4 октября. /ТАСС/. Диалог между Россией и Саудовской Аравией поможет разрешить крупные конфликты и укрепить безопасность не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в преддверии первого визита в Россию короля Саудовской Аравии.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд начинает в среду государственный визит в Россию. В рамках этого визита стороны обсудят двусторонние и региональные проблемы, подпишут ряд знаковых соглашений в энергетике, инфраструктурном строительстве, сфере высоких технологий и других секторах экономики, которые, по мнению многих экспертов, выведут отношения между двумя крупнейшими в мире производителями и экспортерами нефти на уровень стратегического партнерства.

"Сегодня от взаимопонимания между нашими странами может зависеть решение крупных конфликтов, представляющих угрозу безопасности не только в отдельном регионе, но и во всем мире. Уверен, что лидеры России и королевства Саудовской Аравии найдут общий язык по этим проблемам", - написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Ассаламу алайкум! Пятого октября произойдет важнейшее событие в истории отношений между Россией и Саудовской Аравией! Нашу страну посетит король Саудовской Аравии, Хранитель двух святынь @kingsalman Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд! Это первый визит саудовского короля с момента образования КСА. Мы искренне приветствуем Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда, желаем, чтобы его визит способствовал укреплению экономических, политических, культурных и религиозных связей между нашими странами. В Москве состоятся переговоры короля с Президентом России Владимиром Путиным. Встреча лидеров России и КСА имеет огромное значение для наших стран и всего Ближнего Востока. Саудовская Аравия является одним из ключевых государств исламского и арабского мира, на её территории расположены главные святыни Ислама. От позиции руководства КСА зависит развитие и решение многих проблем региона. Ранее Президент России Владимир Путин официально заявлял, что наша страна является лучшим другом Ислама. Приверженность этому курсу Россия демонстрирует твердой и последовательной политикой поддержки борьбы законных властей арабского мира с международным терроризмом, пытающимся расчленить арабские страны, разрушить их политическую систему, сделать их сырьевым придатком Запада. Россия всегда демонстрировала желание и готовность строить честные, взаимовыгодные отношения с КСА. Как человек, многократно посещавший КСА, встречавшийся с высшими должностными лицами королевства, имевший продолжительные беседы с Наследным принцем Мухаммадом иб Салманом, могу сказать, что в Эр-Рияде также настроены на укрепление и развитие связей с Россией. Сегодня от взаимопонимания между нашими странами может зависеть решение крупных конфликтов, представляющих угрозу безопасности не только в отдельном регионе, но и во всём мире. Уверен, что лидеры России и КСА найдут общий язык по этим проблемам. Мы говорим Хранителю двух святынь @special_royal Салману ибн Абдель Азиз Аль Сауду: «Добро пожаловать в Россию!» #Кадыров #Россия #Чечня #КСА #Путин #Салман #Мекка #Медина Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Окт 2 2017 в 1:54 PDT

"Встреча лидеров России и королевства Саудовской Аравии имеет огромное значение для наших стран и всего Ближнего Востока. Саудовская Аравия является одним из ключевых государств исламского и арабского мира, на ее территории расположены главные святыни ислама. От позиции руководства Саудовской Аравии зависит развитие и решение многих проблем региона", - подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни также планирует лично встретиться с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в ходе визита. В своем сообщении Кадыров упомянул, что многократно посещал Саудовскую Аравию, встречался с высшими должностными лицами королевства и имел продолжительные беседы с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который является автором масштабной программы реформ экономики королевства "Vision-2030", предполагающей инвестиции миллиардов долларов саудовских денег в проекты по всему миру.

По словам Кадырова, Россия демонстрирует в регионе "твердую и последовательной политику поддержки борьбы законных властей арабского мира с международным терроризмом, пытающимся расчленить арабские страны, разрушить их политическую систему, сделать их сырьевым придатком Запада". "Россия всегда демонстрировала желание и готовность строить честные, взаимовыгодные отношения с королевством Саудовской Аравии", - заявил Кадыров. "Могу сказать, что в Эр-Рияде также настроены на укрепление и развитие связей с Россией", - подчеркнул он.