Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: Россия не оставит без ответа действия Канады по "Закону имени Магнитского"

Политика
4 октября, 16:05 UTC+3

Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что при усилении давления на Москву, российская сторона будет зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Москва предупреждает Оттаву об ответных действиях по "Закону имени Магнитского", при усилении санкционного давления Россия будет зеркально расширять черные списки. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Во многом законопроект списан с одиозного американского "Акта имени Магнитского" и ведет к дальнейшему подрыву российско-канадских отношений, поскольку прямо нацелен на введение санкций против граждан России, - сказала Захарова. - Ничего хорошего из такой линии не выйдет. Любые антироссийские действия властей Канады без адекватного ответа не останутся".

"Снова предупреждаем, что при усилении санкционного давления на нас, исходя из принципа взаимности, будем зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в Россию", - подчеркнула дипломат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Акт Магнитского
Страны
Канада Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко внес в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Путин считает разрыв между богатыми и бедными в РФ следствием "шоков" 90-х годов
4
Путин еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты
5
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
6
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
7
ФСБ: ИГ намерено создать новую всемирную террористическую сеть
Темы дня
Новости партнеров
Реклама