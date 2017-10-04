МИД РФ: Россия не оставит без ответа действия Канады по "Закону имени Магнитского"

Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра". ДосьеБиографии и справки 4 октября, 16:15
ФИФА в ближайшие недели рассмотрит вопрос переноса медиа-центра на арене "Санкт-Петербург"Спорт 4 октября, 16:08
Тренер: задачей женской сборной России по керлингу является завоевание медалей ОИ-2018Спорт 4 октября, 15:59
На социальную поддержку ветеранов труда Приморского края потратят 58 млн рублейНовости партнеров 4 октября, 15:59
Режиссер Хлебников представил "Аритмию" в Новосибирске за неделю до официального прокатаСибирь 4 октября, 15:44
Пике назвал ложью информацию о конфликте Рамосом из-за референдума в КаталонииСпорт 4 октября, 15:29
Рольбинов: стадиону "Калининград" нужны вложения до тех пор, пока он станет самоокупаемымСпорт 4 октября, 15:19
Путешественник в одиночку проедет от Ямала до Сахалина для доставки лекарств в селаОбщество 4 октября, 15:14
ФИФА: никаких рисков срыва сроков строительства стадиона ЧМ-2018 в Калининграде нетСпорт 4 октября, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Москва предупреждает Оттаву об ответных действиях по "Закону имени Магнитского", при усилении санкционного давления Россия будет зеркально расширять черные списки. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Во многом законопроект списан с одиозного американского "Акта имени Магнитского" и ведет к дальнейшему подрыву российско-канадских отношений, поскольку прямо нацелен на введение санкций против граждан России, - сказала Захарова. - Ничего хорошего из такой линии не выйдет. Любые антироссийские действия властей Канады без адекватного ответа не останутся".
"Снова предупреждаем, что при усилении санкционного давления на нас, исходя из принципа взаимности, будем зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в Россию", - подчеркнула дипломат.