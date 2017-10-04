МИД РФ: Россия не оставит без ответа действия Канады по "Закону имени Магнитского"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Москва предупреждает Оттаву об ответных действиях по "Закону имени Магнитского", при усилении санкционного давления Россия будет зеркально расширять черные списки. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Во многом законопроект списан с одиозного американского "Акта имени Магнитского" и ведет к дальнейшему подрыву российско-канадских отношений, поскольку прямо нацелен на введение санкций против граждан России, - сказала Захарова. - Ничего хорошего из такой линии не выйдет. Любые антироссийские действия властей Канады без адекватного ответа не останутся".

"Снова предупреждаем, что при усилении санкционного давления на нас, исходя из принципа взаимности, будем зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в Россию", - подчеркнула дипломат.