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МИД РФ ведет работу по установлению гражданства захваченных в Сирии лиц

Политика
4 октября, 16:32 UTC+3

По словам представителя ведомства Марии Захаровой, работа осложнена тем, что к настоящему моменту не заявлялось каких-либо требований для освобождения заложников

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. МИД РФ совместно с другими российскими ведомствами и партнерами предпринимает шаги по установлению гражданства захваченных в Сирии лиц. Об этом заявила в четверг официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

По ее словам, как только появилась информация о похищении в Сирии граждан РФ боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), "все российские соответствующие ведомства начали прорабатывать эту тему". "Вчера Минобороны отреагировало публично, были опровергнуты предположения о принадлежности заложников к российским вооруженным силам", - напомнила дипломат.

"На данный момент МИД совместно с другими ведомствами и зарубежными коллегами в регионе ведет работу по установлению их гражданства и возможного местонахождения, выясняются причины нахождения этих людей на территории Сирии и обстоятельства похищения, - сказала дипломат. - Работа осложнена тем, что к настоящему моменту не заявлялось каких-либо требований для освобождения заложников".

Она отметила, что российская сторона находится в тесном контакте с местными властями в Сирии.

Ранее в СМИ появилась информация, что группировка ИГ опубликовала видео с двумя захваченными в плен российскими военными.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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