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Российско-саудовские отношения в контексте ситуации на Ближнем Востоке. Пресс-конференция

Политика
5 октября, 15:13 UTC+3

В мероприятии принимают участие российские и саудовский эксперты

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Генеральный директор Центра короля Фейсала по науке и исламским исследованиям Сауд аль-Сархан

Генеральный директор Центра короля Фейсала по науке и исламским исследованиям Сауд аль-Сархан

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная анализу текущего состояния и перспективам развития отношений России и Саудовской Аравии.

Перспективы разрешения вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, роль России и Саудовской Аравии в этом процессе, взаимоотношения Москвы и Эр-Рияда в нефтегазовой сфере, а также основные направления экономического сотрудничества двух стран обсуждают генеральный директор Центра короля Фейсала по науке и исламским исследованиям Сауд аль-Сархан и эксперты Российского совета по международным делам (РСМД), профессор кафедры современного Востока факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета Григорий Косач, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Николай Сурков и почетный президент Института Африки РАН, член научного совета РСМД Алексей Васильев.

4 октября начался официальный визит в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. 

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Темы
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Персоны
Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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