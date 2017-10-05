Евгений Иванов назначен заместителем министра иностранных дел РФ

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Евгения Иванова заместителем министра иностранных дел РФ. Указ главы государства о новом назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Евгений Иванов родился в 1974 году, окончил МГИМО. Работает в министерстве иностранных дел с 1995 года, владеет английским и польским языками.
Он занимал различные должности в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом, в том числе в 2006-2008 годах - помощника министра, заместителя директора Секретариата министра, в 2008-2013 годах - руководителя секретариата министра.
С 2013 года Иванов работал в должности директора Консульского департамента МИД РФ. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса.