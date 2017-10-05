Путин дал государственный обед в честь короля Саудовской Аравии

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Государственный обед от имени президента России Владимира Путина в честь короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда завершил официальную часть переговоров лидеров.
5 октября президент и монарх провели в Большом Кремлевском дворце беседу в узком составе, после чего состоялись переговоры в расширенном формате, с участием членом делегаций двух стран. Итогом обсуждений стало подписание полутора десятков совместных документов.
Оценку каждой из сторон состоявшимся переговорам по завершении государственного обеда дадут министры иностранных дел двух стран.
Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда завершится 8 октября.
На 6 октября запланирована беседа монарха с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.