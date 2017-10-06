Госсовет Крыма выбрал нового главу комитета по бюджету

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября./ТАСС/. Председателем комитета Госсовета Крыма по экономической и бюджетно-финансовой политике избран Валерий Коваленко, решение об этом было принято в пятницу на сессии республиканского парламента, передает корреспондент ТАСС.
"Хочу пожелать Валерию Владимировичу Коваленко успехов на новой должности", - сообщил на заседании спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Депутаты также приняли решение об освобождении от должности главы бюджетного комитета и досрочном прекращении депутатских полномочий Игоря Лукашева, в связи с тем, что он не может совмещать деятельность в исполнительных органах власти с депутатской деятельностью.
Ранее сообщалось, что возглавлявший комитет с января 2016 года Лукашев 22 сентября 2017 года был назначен главой администрации Симферополя.
54-летний Коваленко избран по Ялтинскому одномандатному избирательному округу № 14 от партии "Единая Россия", до своего назначения был генеральным директором крымского госпредприятия "Санаторно-оздоровительный комплекс "Руссия".