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Госсовет Крыма выбрал нового главу комитета по бюджету

Политика
6 октября, 11:09 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября./ТАСС

Этот пост занял Валерий Коваленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября./ТАСС/. Председателем комитета Госсовета Крыма по экономической и бюджетно-финансовой политике избран Валерий Коваленко, решение об этом было принято в пятницу на сессии республиканского парламента, передает корреспондент ТАСС.

"Хочу пожелать Валерию Владимировичу Коваленко успехов на новой должности", - сообщил на заседании спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Депутаты также приняли решение об освобождении от должности главы бюджетного комитета и досрочном прекращении депутатских полномочий Игоря Лукашева, в связи с тем, что он не может совмещать деятельность в исполнительных органах власти с депутатской деятельностью.

Ранее сообщалось, что возглавлявший комитет с января 2016 года Лукашев 22 сентября 2017 года был назначен главой администрации Симферополя.

54-летний Коваленко избран по Ялтинскому одномандатному избирательному округу № 14 от партии "Единая Россия", до своего назначения был генеральным директором крымского госпредприятия "Санаторно-оздоровительный комплекс "Руссия".

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