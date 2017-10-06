Кадыров: отношения России и Саудовской Аравии выходят на новый уровень

ГРОЗНЫЙ, 6 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что отношения между Россией и Саудовской Аравии по итогам переговоров в Кремле вышли на новый уровень.

Ассаламу алайкум! В Москве произошло важнейшее событие! Проходит государственный визит в Россию Хранителя двух Святынь, короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда. Это первый визит короля Саудовской Аравии за всю историю отношений между СССР и КСА, РФ и КСА, хотя наша страна была одной из первых среди не арабских государств, признавших независимость Саудовской Аравии. Сегодня в Кремле состоялись встреча и переговоры между Президентом России Владимиром Путиным и Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Откровенный и тёплый характер переговоров, широкий круг тем и вопросов, свидетельствует о том, что наши отношения выходят на совершенно новый уровень. Это соответствует стратегическим интересам России, КСА и всего ближневосточного региона. Участники встречи говорили о дальнейшем расширении экономических, культурных и иных связей. На Ближнем Востоке многие годы полыхает пожар войны. Иначе нельзя назвать действия иблисского государства и тех, кто породил и поддерживает в этом регионе международный терроризм. Россия с самого начала занимает принципиальную позицию, активно противодействует этому злу. Встреча в Кремле может значительно сблизить позиции наших стран в этом важнейшем вопросе. Мне приятно отметить, что между КСА и Чечней, являющейся субъектом Российской Федерации, существуют очень хорошие отношения. Начало им заложил наш Первый Президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он был большим другом политического руководства и духовенства КСА. Наши встречи носят систематический характер, существуют экономические, культурные и гуманитарные связи. Этому содействует мой дорогой БРАТ, наследный принц КСА Мухаммед бен Салман. Я желаю процветания российско-саудовской дружбе, мира и стабильности КСА! #Кадыров #Россия #Чечня #КСА Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Окт 5 2017 в 11:22 PDT

"Откровенный и тёплый характер переговоров, широкий круг тем и вопросов, свидетельствует о том, что наши отношения выходят на совершенно новый уровень. Это соответствует стратегическим интересам России, КСА и всего ближневосточного региона", - написал в Instagram Кадыров, который принимал участие в российско-саудовских переговорах в расширенном составе в Большом Кремлевском дворце.

Глава Чечни выразил уверенность, что встреча президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Кремле значительно сблизит позиции двух стран. "Мне приятно отметить, что между КСА и Чечней, являющейся субъектом Российской Федерации, существуют очень хорошие отношения. Наши встречи носят систематический характер, существуют экономические, культурные и гуманитарные связи. Этому содействует наследный принц КСА Мухаммед бен Салман", - отметил он.

Король Саудовской Аравии прибыл в России с государственным визитом в среду по приглашению президента РФ Владимира Путина. Визит называют историческим, потому что это первое посещение России правящим монархом за всю историю существования двух государств. Визит короля Саудовской Аравии в Россию завершится 8 октября. На 6 октября запланирована его встреча с премьером Дмитрием Медведевым.