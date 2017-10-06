Слуцкий: заявления Трампа по Ирану носят провокационный и бездоказательный характер

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа относительно Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы носят провокационный и бездоказательный характер. Об этом сегодня журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее президент Трамп на встрече с американскими военачальниками заявил, что Иран не придерживается духа соглашения о мирном характере его ядерной программы, и США не должны позволить Тегерану получить ядерное оружие. Позже перед ужином с членами американского военного командования и их женами Трамп произнес фразу о "затишье перед бурей", не уточнив ее значения.

Заявления тревожат

"Тревожат заявления Трампа в отношении Ирана. Его обвинения в адрес Тегерана в том, что он не придерживается духа СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы - прим. ТАСС) носят провокационный и пока бездоказательный характер. Особенно с учетом того, что Иран не был замечен в нарушении ядерной сделки", - отметил он.

По словам Слуцкого, "если все-таки Вашингтон пойдет на разрыв соглашения по Ирану, это будет прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, о чем уже предупредила глава европейской дипломатии Федерика Могерини". "СВПД - не двустороннее соглашение, оно было заключено с Тегераном всеми пятью постоянными членами СБ ООН и Германией. И усилия этой шестерки уже вынудили Иран вести сотрудничество с МАГАТЭ по своей ядерной программе", - напомнил глава комитета.

Он добавил, что "выход США из этой сделки может спровоцировать новую активность Ирана на пути создания ядерного оружия и, самое главное, дать негативный сигнал КНДР, ситуация вокруг ядерной программы которой и так напоминает пороховую бочку". "Это покажет, что одна держава может легко подвергнуть угрозе выверенные коллективные международные договоренности и, по сути, свернуть дипломатические усилия в такой тонкой сфере, как ядерное сдерживание. Об этом также говорилось на площадке 72-й сессии Генассамблеи ООН, в том числе нашими европейскими партнерами", - указал Слуцкий.

"Не могу не сказать, что Трамп в своих заявлениях отчасти также и прав: если США начнет выход из СВПД, будет буря. Я думаю, мировому сообществу необходимо всерьез задуматься над последствиями таких возможных действий США и четко обозначить свою позицию, чтобы не допустить катастрофы", - добавил парламентарий.

Совместное заседание комитетов по СВПД

Слуцкий отметил, что в Госдуме "готовы провести совместное заседание внешнеполитических комитетов с парламентов Ирана для обсуждения всех вопросов вокруг СВПД в самом ближайшем будущем". "С Ираном нужно продолжать вести диалог, чтобы не допустить с его стороны опасных шагов. У нас накоплен достаточный конструктивный опыт в отношениях с Тегераном", - заключил глава комитета.

Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что Трамп на следующей неделе объявит о том, как США будут в дальнейшем выполнять Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. По сведениям издания, Трамп фактически намерен отказаться от этой сделки в ее нынешнем виде. Уточняется, что он, в частности, объявит, что СВПД не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Трамп также собирается заручиться поддержкой Конгресса США в этом вопросе. Издание подчеркивает, что такой шаг главы государства может привести к началу процесса возобновления отмененных в связи с реализацией СВПД в 2015 году санкций против Ирана.