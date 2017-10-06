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Путин "отметит" день своего рождения на работе

Политика
6 октября, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Президент, в частности, проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в день своего рождения 7 октября проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также целую череду телефонных разговоров. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Традиционно Путин празднует день рождения с родными и близкими, иногда - с коллегами по работе", - сказал он. "На завтра запланирована целая вереница телефонных разговоров, президента будут поздравлять", - сообщил пресс-секретарь, пообещав информировать СМИ о состоявшихся контактах с зарубежными лидерами.

Песков отказался сообщить, если ли среди запросов на телефонный разговор просьба от американского президента Дональда Трампа.

"В середине дня (7 октября) у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", - добавил Песков.

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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