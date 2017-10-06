Путин "отметит" день своего рождения на работе

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в день своего рождения 7 октября проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также целую череду телефонных разговоров. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Традиционно Путин празднует день рождения с родными и близкими, иногда - с коллегами по работе", - сказал он. "На завтра запланирована целая вереница телефонных разговоров, президента будут поздравлять", - сообщил пресс-секретарь, пообещав информировать СМИ о состоявшихся контактах с зарубежными лидерами.

Песков отказался сообщить, если ли среди запросов на телефонный разговор просьба от американского президента Дональда Трампа.

"В середине дня (7 октября) у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", - добавил Песков.