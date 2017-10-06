Путин "отметит" день своего рождения на работе

Геркус: ФК "Локомотив" - один из немногих, кто готов к ужесточению лимита в РФПЛСпорт 6 октября, 15:14
Погрузка на Приволжской магистрали в сентябре 2017 года увеличилась на 13,5%Транспорт 6 октября, 15:11
Глава ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставкуМеждународная панорама 6 октября, 15:09
Пассажиропоток на Керченской переправе за 9 месяцев 2017 г. снизился на 3,4%Транспорт 6 октября, 15:05
Геркус: принято решение об установке системы видеоповторов на "РЖД Арене"Спорт 6 октября, 14:57
"Знания позволят ему жить, когда меня уже не будет рядом"Общество 6 октября, 14:53
Биография экс-главы Новосибирской области Владимира ГородецкогоБиографии и справки 6 октября, 14:45
На iPhone и iPad появятся новые эмодзиОбщество 6 октября, 14:44
"Непопулярные меры" губернатора ГородецкогоПолитика 6 октября, 14:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в день своего рождения 7 октября проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также целую череду телефонных разговоров. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Традиционно Путин празднует день рождения с родными и близкими, иногда - с коллегами по работе", - сказал он. "На завтра запланирована целая вереница телефонных разговоров, президента будут поздравлять", - сообщил пресс-секретарь, пообещав информировать СМИ о состоявшихся контактах с зарубежными лидерами.
Песков отказался сообщить, если ли среди запросов на телефонный разговор просьба от американского президента Дональда Трампа.
"В середине дня (7 октября) у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", - добавил Песков.