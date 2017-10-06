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Путин и монарх Саудовской Аравии обсуждали ситуацию в Сирии

Политика
6 октября, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

При этом пресс-секретарь российского президента не стал отвечать на вопрос о том, обсуждалась ли на встрече судьба сирийского лидера Башара Асада

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсуждали ситуацию в Сирии в рамках прошедших переговоров, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Ситуация в Сирии, безусловно, обсуждалась", - сказал он.

При этом он оставил без комментариев вопрос журналистов, обсуждалась ли на встрече судьба Башара Асада. "Это все, что я вам могу сказать", - заключил Песков.

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