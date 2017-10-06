Путин и монарх Саудовской Аравии обсуждали ситуацию в Сирии

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсуждали ситуацию в Сирии в рамках прошедших переговоров, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Ситуация в Сирии, безусловно, обсуждалась", - сказал он.

При этом он оставил без комментариев вопрос журналистов, обсуждалась ли на встрече судьба Башара Асада. "Это все, что я вам могу сказать", - заключил Песков.