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Медведев: РФ выполнит достигнутые с Саудовской Аравией договоренности "как можно быстрее"

Политика
6 октября, 13:59 UTC+3 МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Премьер-министр также добавил, что в России очень рады первому в истории визиту саудовского короля

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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия будет максимально оперативно реализовывать достигнутые договоренности с Саудовской Аравией в различных сферах. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на переговорах с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, который находится в России с государственным визитом.

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Российский премьер отметил, что у монарха в четверг прошли содержательные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых были достигнуты важные договоренности по сотрудничеству двух стран в разных сферах. "Как председатель правительства хотел бы сказать, что я сегодня же дам все необходимые поручения министрам для того, чтобы все договоренности, которые были вами достигнуты, были реализованы как можно быстрее", - обратился Медведев к королю Саудовской Аравии.

Глава российского кабмина отметил, что виделся с монархом в январе 2015 года в Эр-Рияде в день его вступления на престол. Он также подчеркнул, что в России очень рады первому в истории визиту саудовского короля в нашу страну. "Саудовская Аравия - наш важный партнер на Ближнем Востоке, и вчерашний день показал, что мы можем продвинуть это сотрудничество на очень высокий уровень", - подчеркнул глава правительства РФ.

В переговорах в Доме правительства РФ с российской стороны принимают участие вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, главы Минкомсвязи, Минэнерго и Минэкономразвития - Николай Никифоров, Александр Новак и Максим Орешкин, замглавы МИД РФ - спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава "Роснефти" Игорь Сечин, гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров, глава Росатома Алексей Лихачев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, глава Рособоронэкспорта Александр Михеев и др.

В составе саудовской делегации - госминистры Мусаед бин Мохаммед аль-Айбан и Ибрагим аль-Ассаф, глава МИД Адель аль- Джубейр, министры торговли и инвестиций, энергетики, культуры, окружающей среды, а также руководители Саудовского фонда развития, государственного инвестиционного фонда и др.

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Темы
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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