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Глава Ингушетии и король Саудовской Аравии обсудили перспективы сотрудничества

Политика
7 октября, 1:10 UTC+3 МАГАС МАГАС 7, октября. /ТАСС

Особое внимание в ходе встречи было уделено увеличению инвестиционного участия саудовских проектов в АПК республики и расширению ассортимента экспортируемой из Ингушетии продукции

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МАГАС, 7 октября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и находящийся впервые в России с официальным визитом король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд на встрече в Москве в пятницу обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества Ингушетии и Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба главы Ингушетии.

"Юнус-Бек Евкуров рассказал, что на встрече он поблагодарил Его Величество за душевный прием, который делегации Республики Ингушетия был оказан в ходе визита в Королевство Саудовская Аравия в октябре прошлого года. Также, по словам Евкурова, были озвучены предложения по развитию текущего торгово-экономического сотрудничества", - отметили в пресс-службе.

Также, по данным пресс-службы, в ходе встречи обсуждались возможности увеличения инвестиционного участия саудовских проектов в АПК республики, а также расширения ассортимента экспортируемой из Ингушетии продукции. Евкуров отметил, что король Саудовской Аравии выразил готовность направить в Ингушетию специалистов, чтобы оценить перспективы расширения взаимодействия, и в случае успеха поддержать предложения региона.

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Персоны
Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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