Россия зафиксировала пять нарушений режима перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали за последние сутки пять нарушений режима перемирия в Сирии, представители Турции - четыре подобных случая. Об этом сообщается в субботу в бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо - два, Хама - один, Хомс - один, Дамаск - один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Идлиб - один, Дамаск - три.", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, большинство случаев "беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения" произошло в районах, подконтрольных боевикам "Джебхат ан-Нусры" и "Исламского государства" (обе террористические организации запрещены в России).

За сутки также подписаны два соглашения о присоединении к перемирию в населенных пунктах Дар-эль-Кебира (провинция Хомса) и Хирбат-Эш-Шабаб (провинция Дамаск). Таким образом, добавили в Минобороны, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2244.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.