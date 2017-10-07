Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия зафиксировала пять нарушений режима перемирия в Сирии за сутки

Политика
7 октября, 10:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Представители Турции сообщают о четырех подобных случаях

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали за последние сутки пять нарушений режима перемирия в Сирии, представители Турции - четыре подобных случая. Об этом сообщается в субботу в бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо - два, Хама - один, Хомс - один, Дамаск - один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Идлиб - один, Дамаск - три.", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, большинство случаев "беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения" произошло в районах, подконтрольных боевикам "Джебхат ан-Нусры" и "Исламского государства" (обе террористические организации запрещены в России).

За сутки также подписаны два соглашения о присоединении к перемирию в населенных пунктах Дар-эль-Кебира (провинция Хомса) и Хирбат-Эш-Шабаб (провинция Дамаск). Таким образом, добавили в Минобороны, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2244.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
2
Биография президента России Владимира Путина
3
Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" России
4
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
5
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
6
Владимиру Путину исполняется 65 лет
7
Пентагон не считает, что действия армии Асада при поддержке РФ приведут к поражению ИГ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама