Зарубежные руководители поздравляют Путина с днем рождения

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. В адрес президента России Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, а также руководителей международных организаций.

Об этом в субботу сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения, ему исполнилось 65 лет.

"Ряд лидеров, в частности, Президент Республики Армения Серж Саргсян, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Монголии Халтмагийн Баттулга, Президент Финляндии Саули Ниинистё, Президент Республики Сербии Александр Вучич, а также Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах - поздравили Президента Российской Федерации и по телефону", - отмечает пресс-служба.