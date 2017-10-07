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Зарубежные руководители поздравляют Путина с днем рождения

Политика
7 октября, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

7 октября президенту РФ исполнилось 65 лет

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. В адрес президента России Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, а также руководителей международных организаций.

СПЕЦПРОЕКТ

Куда и сколько раз ездил Путин и как часто становился самым влиятельным человеком

Спецпроект к дню рождения президента России

Об этом в субботу сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения, ему исполнилось 65 лет.

"Ряд лидеров, в частности, Президент Республики Армения Серж Саргсян, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Монголии Халтмагийн Баттулга, Президент Финляндии Саули Ниинистё, Президент Республики Сербии Александр Вучич, а также Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах - поздравили Президента Российской Федерации и по телефону", - отмечает пресс-служба.

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Персоны
Бах, Томас Ниинистё, Саули Рахмон, Эмомали Вучич, Александар Баттулга, Халтмаагийн Саргсян, Серж Азатович Алиев, Ильхам Гейдар оглы Мирзиёев, Шавкат Миромонович Путин, Владимир Владимирович Атамбаев, Алмазбек Шаршенович Назарбаев, Нурсултан Абишевич Лукашенко, Александр Григорьевич
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