Зарубежные руководители поздравляют Путина с днем рождения

Иско: верность Пике сборной Испании никогда не ставилась под сомнениеСпорт 7 октября, 13:40
Вопрос участия Шараповой в турнире в Петербурге решится к декабрюСпорт 7 октября, 13:12
В Париже появились граффити с поздравлениями Владимиру ПутинуОбщество 7 октября, 13:03
Врио губернатора Приморья: президент поручил навести в регионе порядокПолитика 7 октября, 13:00
Хохлов сменил Калитвинцева на посту главного тренера ФК "Динамо"Спорт 7 октября, 12:34
Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус ДонбассаМеждународная панорама 7 октября, 12:29
Президент Киргизии поздравил Владимира Путина с днем рожденияМеждународная панорама 7 октября, 11:52
Теннисистка Халеп впервые в карьере станет первой "ракеткой" мираСпорт 7 октября, 11:51
Российские реставраторы начали работы над картинами Рерихов в музее семьи на севере ИндииКультура 7 октября, 11:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. В адрес президента России Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, а также руководителей международных организаций.
Об этом в субботу сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения, ему исполнилось 65 лет.
"Ряд лидеров, в частности, Президент Республики Армения Серж Саргсян, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Монголии Халтмагийн Баттулга, Президент Финляндии Саули Ниинистё, Президент Республики Сербии Александр Вучич, а также Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах - поздравили Президента Российской Федерации и по телефону", - отмечает пресс-служба.