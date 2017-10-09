Володин: кандидатура Неверова на пост главы фракции единороссов одобрена президентом

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Кандидатура секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Сергея Неверова на пост руководителя единороссов в Госдуме одобрена президентом РФ Владимиром Путиным и внесена на рассмотрение думской фракции "Единая Россия" Дмитрием Медведевым. Об этом в понедельник сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Кандидатура Сергея Неверова одобрена президентом страны, моральным лидером "Единой России" Владимиром Путиным, и была внесена на рассмотрение парламентского большинства председателем партии Дмитрием Медведевым", - сказал он, добавив, что такое кадровое предложение было сделано в соответствии с уставом партии.
Необходимость избрания нового лидера думских единороссов возникла после того, как 3 октября Путин назначил прежнего руководителя парламентского большинства Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан. Как сообщали ТАСС источники в руководстве фракции, наиболее вероятной кандидатурой на пост лидера единороссов, помимо Неверова, считался первый зампред Госдумы, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. При этом, поясняли источники, в случае избрания Неверова, он должен будет оставить пост в секретаря Генсовета партии, а в случае избрания Жукова, тому придется покинуть пост президента ОКР.