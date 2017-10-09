Песков: РФ призывает избегать шагов, которые могут усугубить ситуацию вокруг КНДР

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия призывает все стороны, вовлеченные в корейскую проблематику, придерживаться сдержанности и избегать шагов, которые могут усугубить ситуацию на полуострове. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается Корейского полуострова, то, безусловно, в Москве призывали и продолжают призывать все стороны - и конфликта, и стороны, которые имеют отношение к этим делам, - все-таки придерживаться сдержанности и избегать каких-то шагов, которые могут лишь усугубить ситуацию", - сказал представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать высказывания президента США Дональда Трампа относительно КНДР.

Ранее глава Белого дома пообещал журналистам, что они скоро поймут смысл его высказываний о единственно возможной реакции на угрозу со стороны КНДР. До этого Трамп в очередной раз заявил о провале переговоров с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова и отметил, что "сработает лишь одно", не пояснив, о чем идет речь.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.