Песков: РФ призывает избегать шагов, которые могут усугубить ситуацию вокруг КНДР

Володин назвал Васильева твердым человеком, способным отстаивать интересы РФПолитика 9 октября, 14:33
Управление телеканалом "Матч ТВ" передано субхолдингу ГПМ РТВСпорт 9 октября, 14:28
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей НеверовБиографии и справки 9 октября, 14:20
Единороссы избрали Тимофееву вице-спикером Госдумы вместо ВасильеваПолитика 9 октября, 14:16
Около 500 жителей севера Красноярского края обучатся мастерству резьбы по костиОбщество 9 октября, 14:11
Локомотивный парк Калининградской желдороги полностью обновят к ЧМ-2018Транспорт 9 октября, 14:00
Прокуратура проверит авиакомпании из-за участившихся задержек рейсов в Московском авиаузлеТранспорт 9 октября, 13:53
В Приэльбрусье летом 2018 года появится экотропа между поляной Нарзанов и поляной ЧегетСеверный Кавказ 9 октября, 13:46
Сергей Неверов избран руководителем фракции "Единая Россия" в ГосдумеПолитика 9 октября, 13:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия призывает все стороны, вовлеченные в корейскую проблематику, придерживаться сдержанности и избегать шагов, которые могут усугубить ситуацию на полуострове. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается Корейского полуострова, то, безусловно, в Москве призывали и продолжают призывать все стороны - и конфликта, и стороны, которые имеют отношение к этим делам, - все-таки придерживаться сдержанности и избегать каких-то шагов, которые могут лишь усугубить ситуацию", - сказал представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать высказывания президента США Дональда Трампа относительно КНДР.
Ранее глава Белого дома пообещал журналистам, что они скоро поймут смысл его высказываний о единственно возможной реакции на угрозу со стороны КНДР. До этого Трамп в очередной раз заявил о провале переговоров с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова и отметил, что "сработает лишь одно", не пояснив, о чем идет речь.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.