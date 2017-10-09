Песков: встречи Путина с участниками Ассамблеи межпарламентского союза прорабатываются

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, возможно, проведет отдельные встречи с участниками Ассамблеи межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.
"С участниками Ассамблеи [встречи главы российского государства] прорабатываются", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
137 Ассамблея межпарламентского союза пройдет в конце нынешней недели.