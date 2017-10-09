Васильев надеется на выдвижение Путина на президентские выборы

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана, экс-руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев выразил надежду на выдвижение президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах 2018 года.
"Он [Путин] еще не определился [по вопросу выдвижения], но я думаю, что мы все сторонники того, чтобы это решение было принято, другое трудно себе представить", - заявил Васильев в понедельник на заседании думской фракции единороссов.
Выборы президента РФ должны состояться в марте 2018 года, выборы назначит Совет Федерации в декабре 2017 года. Путин ранее неоднократно заявлял, что определится с вопросом об участии в президентской кампании позже.
3 октября глава государства назначил Васильева, занимающего также пост вице-спикера Госдумы, врио главы Дагестана, приняв отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего республикой с 2013 года. На заседании думской фракции единороссов 9 октября ее лидером был избран вице- спикер Госдумы, секретарь Генсовета партии Сергей Неверов. Депутатские полномочия Васильева будут прекращены на ближайшем пленарном заседании нижней палаты парламента.