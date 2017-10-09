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Путин заявил, что даст поручения СК и прокуратуре проверить случаи нарушений на выборах

Политика
9 октября, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

На встрече с президентом РФ председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что Центризбирком очень жестко реагирует на случаи нарушения

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что даст поручения правоохранительным органам относительно проверки информации Центризбиркома о нарушениях на прошедших 10 сентября выборах в РФ.

Об итогах единого дня голосования главе государства сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, подчеркнув, что Центризбирком очень жестко реагирует на случаи нарушения. "Я думаю, что в ближайшее время то, что по нашей части, сделаем, слово будет за правоохранительными органами. Очень бы хотелось, чтобы по ряду случаев наши Генеральная прокуратура и Следственный комитет довели дело до ума", - сказала Памфилова.

"Все поручения будут даны на этот счет", - заверил Путин

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Путин, Владимир Владимирович Памфилова, Элла Александровна
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