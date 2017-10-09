ЦИК: проголосовать по месту жительства без регистрации в 2018 г. смогут миллионы граждан

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Миллионы избирателей на президентских выборах 2018 года смогут воспользоваться возможностью проголосовать по месту жительства, а не регистрации. Такое мнение высказала глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, на прошедших 10 сентября выборах удалось "хорошо отработать" уход "крепостного" избирательного права, "когда наши люди были привязаны к тому или иному участку". "Не только жалоб не было, но и благодарили нас за то, что появилась дополнительная возможность проголосовать не там, где ты официально прописан, а там, где ты находишься, - по месту пребывания. И если экстраполировать на предстоящую президентскую кампанию, то мы предполагаем, что с учетом огромных размеров нашей страны этим могут воспользоваться многие, миллионы людей", - сказала Памфилова.

Она уточнила, что в единый день голосования 10 сентября этим механизмом воспользовались около 242 тыс. человек.

Кроме того, продолжила глава ЦИК, сейчас ведется работа над тем, чтобы создать условия для людей с ограничениями по здоровью - например, переносятся избирательные участки со вторых этажей школ на первые. Социальные службы теперь обязаны сообщать Центризбиркому о заболеваниях граждан, "чтобы мы могли дойти до каждого человека, обеспечить ему домашнее голосование, естественно, под контролем наблюдателей", добавила Памфилова.