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Аксенов: антироссийский курс властей Украины обречен на банкротство

Политика
9 октября, 15:19 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 9, октября. /ТАСС

Глава республики считает, что нынешний политический курс Киева обречен на поражение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов ожидает "скорого банкротства" антироссийского курса властей Украины. Такое мнение он высказал в приветственном слове к участникам круглого стола на тему: "Сотрудничество украинских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом".

"Скорое банкротство антироссийского курса руководства Украины неотвратимо. Националистическая Украина обречена на… поражение, и это ни у кого не вызывает сомнений", - считает Аксенов. Его приветственное слово участникам круглого стола зачитала вице-премьер крымского правительства Лариса Опанасюк.

В круглом столе участвуют представители украинских диаспор России, Белоруссии, Болгарии, провозглашенных ДНР и ЛНР, а также Италии, Латвии, Молдавии и самой Украины - всего порядка 15 человек. Среди делегатов - представители общественных объединений и бизнес-сообщества, деятели культуры.

Аксенов отметил, что Крым всегда отличался национальным многообразием. Украинцы являются самой большой этнической группой в республике после русских, они составляют от 15 до 17% населения, напомнил глава Крыма.

"Крымские украинцы свое будущее, свою безопасность и благополучие связывают с Россией. После воссоединения Крыма с Россией органами власти были приняты меры по сохранения украинской культуры, языка и традиций. Украинский язык стал одним из трех государственных языков республики. Это показательный пример для сегодняшней Украины в выстраивании межнациональных отношений", - отметил глава Крыма.

По его мнению, жители полуострова, "несмотря на враждебную пропаганду и препятствия со стороны киевской власти, сохраняют устойчивую связь со своими родственниками и друзьями, проживающими в Украине". "Украинская пропаганда в отношении Крыма и России полностью оторвана от реальности, и это видят все, кто приезжает к нам, в том числе и украинцы… (Поэтому) всем национально-культурным организациям Крыма и особенно украинской общине необходимо последовательно и активно доносить правду о жизни в Крыму не только для граждан в соседнем государстве, но и в зарубежных странах", - считает Аксенов.

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