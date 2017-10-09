Путин откроет Ассамблею межпарламентского союза

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступит на открытии сессии Ассамблеи межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В субботу, 14 октября, наш президент выступит на открытии 137-й Ассамблеи межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, это достаточно крупное мероприятие", - сказал представитель Кремля. По его данным, на сессию съедутся 104 спикера парламентов разных стран.

"Президент [России Владимир Путин] выступит с речью, откроет это заседание", - уточнил он.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что прорабатывается возможность отдельных двусторонних встреч президента РФ с участниками Ассамблеи.

137-я ассамблея МПС пройдет в Санкт-Петербурге 14-18 октября. Такое решение было принято на 135-й ассамблее организации в Женеве, несмотря на противодействие Украины и еще нескольких национальных делегаций. В ходе общего голосования Санкт-Петербург получил в свою поддержку 138 из 159 голосов.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 170 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.