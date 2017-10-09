Исполняющим обязанности главы Саратова назначен Михаил Исаев

САРАТОВ, 9 октября. /ТАСС/. Экс-депутат Госдумы VII созыва Михаил Исаев стал исполняющим обязанности главы Саратова, он приступит к работе со вторника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава Саратова Валерий Сараев ушел в отставку в связи с нарушениями, допущенными в ходе состоявшихся 10 сентября выборов. По словам губернатора региона Валерия Радаева, Сараев посчитал, что "тут есть часть его вины". Исполняющим обязанности главы Саратова в тот же день был назначен заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Пилипенко.

"Михаил Исаев сегодня назначен заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по благоустройству. С завтрашнего дня Михаил Исаев будет исполнять полномочия главы муниципального образования город Саратов", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что Сергей Пилипенко останется исполнять обязанности заместителя главы города по городскому хозяйству

43-летний Михаил Исаев ранее был избран депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, до этого являлся руководителем Южного межрегионального координационного совета партии "Единая Россия.".