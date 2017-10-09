Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Исполняющим обязанности главы Саратова назначен Михаил Исаев

Политика
9 октября, 18:35 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 9, октября. /ТАСС

Он приступит к работе 10 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 9 октября. /ТАСС/. Экс-депутат Госдумы VII созыва Михаил Исаев стал исполняющим обязанности главы Саратова, он приступит к работе со вторника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава Саратова Валерий Сараев ушел в отставку в связи с нарушениями, допущенными в ходе состоявшихся 10 сентября выборов. По словам губернатора региона Валерия Радаева, Сараев посчитал, что "тут есть часть его вины". Исполняющим обязанности главы Саратова в тот же день был назначен заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Пилипенко.

"Михаил Исаев сегодня назначен заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по благоустройству. С завтрашнего дня Михаил Исаев будет исполнять полномочия главы муниципального образования город Саратов", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что Сергей Пилипенко останется исполнять обязанности заместителя главы города по городскому хозяйству

43-летний Михаил Исаев ранее был избран депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, до этого являлся руководителем Южного межрегионального координационного совета партии "Единая Россия.".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Радаев, Валерий Васильевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Раде зарегистрирован законопроект об ограничении въезда граждан Украины в РФ
2
Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова
3
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
В районе строительства Крымского моста 11-14 октября ограничат движение судов
6
Политолог: Бурков - компетентный и умный политик, готовый к руководству регионом
7
МОК перепроверил все 254 пробы мочи российских спортсменов с ОИ-2014
Темы дня
Новости партнеров
Реклама