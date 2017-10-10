Россия и Китай осудили милитаризацию Северо-Восточной Азии

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Москва и Пекин осуждают милитаризацию Северо-Восточной Азии, которая может привести к полномасштабному военному конфликту. Об этом заявили во вторник в МИД РФ по итогам очередного раунда российско-китайского регулярного диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии на уровне замглавы МИД РФ Игоря Моргулова и специального представителя правительства КНР по делам Корейского полуострова Кун Сюанью.

"С обеих сторон была подтверждена приверженность процессу ее мирного политико-дипломатического урегулирования и неприемлемость любых угроз применения силы, откуда бы они ни исходили, - информировали в российском дипведомстве. - Россия и Китай осуждают продолжающуюся ускоренными темпами милитаризацию Северо-Восточной Азии, носящую деструктивный характер для региональной стабильности и безопасности и потенциально ведущую к полномасштабному военному конфликту".