Путин проведет в Сочи саммиты СНГ и ЕврАзЭС

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посвятит в среду рабочий день развитию сотрудничества на постсоветском пространстве. Глава российского государства вместе с коллегами примет участие в саммитах СНГ и ЕврАзЭС.

Саммит СНГ

Программа саммита предусматривает заседания в узком и расширенном составах, а также подписание итоговых документов. "В повестке дня пять основных вопросов, к подписанию подготовлено 19 документов", - сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, среди планируемых решений - передача председательских функций в 2018 году от России к Таджикистану. Также участники саммита обсудят проведение очередной встречи глав государств. "Ожидается, что она будет проведена в первой половине октября [2018 года] в Душанбе", - отметил он.

Представитель Кремля назвал важным вопросом решение о председателе Исполнительного комитета СНГ. "Рассматривается вопрос о продлении пребывания на этой должности Сергея Лебедева на два года, этот вопрос в предварительном порядке согласован, мы ожидаем, что будет принято соответствующее решение", - подчеркнул представитель Кремля. Лебедев занимает пост исполнительного секретаря СНГ с октября 2007 года.

Ушаков добавил, что на саммите выступит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с докладом о совершенствовании деятельности Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"В повестке дня саммита - вопросы, касающиеся развития взаимодействия на пространстве Содружества в экономической, правоохранительной, военной и культурно-гуманитарной сферах, ожидается, что лидеры государств обсудят также ряд актуальных региональных проблем", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что для углубления взаимодействия органов правопорядка планируется принять Концепцию сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также Концепцию сотрудничества в противодействии коррупции.

По данным помощника российского президента, будут рассмотрены проекты решений об объявлении в СНГ 2019 года Годом книги, 2020 года - Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с тем, что 2017 год объявлен в СНГ Годом семьи, ожидается, что главы государств примут заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

Свое участие подтвердили президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Киргизия будет представлена на уровне премьер-министра, поскольку президент Алмазбек Атамбаев сейчас занят подготовкой президентских выборов, которые пройдут 15 октября.

Саммит ЕврАзЭС

После саммита СНГ президенты проведут заседание Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС). "Что касается повестки дня, то будет несколько по-настоящему важных вопросов, один из них - это основные направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года. Было принято соответствующее решение, этим решением определяются общие принципы, на основании которых будет реализовываться цифровая повестка союза", - сказал Ушаков.

Так, предусматривается проведение странами ЕврАзЭС согласованной политики в области развития интернет-экономики, формирования общих правил ведения цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и ее защиты. Также, по словам Ушакова, лидеры стран, входящих в ЕврАзЭС, обсудят основные направления международной деятельности Евразийского экономического союза на 2018 год.

"В частности предусматривается углубление взаимодействия ЕврАзЭС с ключевыми торговыми партнерами, которые заинтересованы в сотрудничестве с нашим объединением. Глава Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян доложит о результатах переговоров по временному соглашению по будущему образованию зоны свободной торговли с Ираном, также будет затронут вопрос о приглашении Молдавии на отдельное мероприятие Евразийского экономического союза", - уточнил помощник президента.

Также по инициативе России на заседании высшего экономического совета будет рассмотрен вопрос о поддержке российской заявки на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Помимо Екатеринбурга заявки на проведение выставки подали Париж, Осака и Баку. "Мы рассчитываем, что члены союза поддержат нашу заявку, голосование по которой должно пройти в ноябре 2018 года в Париже. С нами конкурируют Париж, Осака и Баку", - заключил помощник президента.

Ушаков добавил, что заседание совета по приглашению Путина примет участие как гость президент Молдавии Игорь Додон.

Двусторонние встречи

Во вторник Путин уже провел отдельные переговоры с президентами Таджикистана и Молдавии Эмомали Рахмоном и Игорем Додоном. "Чрезвычайно насыщенный рабочий день [11 октября] у президента [Путина], он начнется с двух двусторонних встреч - будет двусторонняя встреча с президентом Туркмении [Гурбангулы Бердымухамедовым], после этого с президентом Узбекистана [Шавкатом Мирзиёевым]", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

Он пообещал, что по итогам двух саммитов Путин "сделает с заявлением для прессы".