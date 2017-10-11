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Путин на встрече с Бердымухамедовым выступил за развитие связей между РФ и Туркменией

Политика
11 октября, 12:20 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 11, октября. /ТАСС

Президент России также подчеркнул важность сотрудничества двух стран в социальной сфере

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СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым отметил, что реализация подписанных двусторонних документов будет способствовать развитию отношений двух стран.

"Спасибо, что приняли наше приглашение и приехали на саммит СНГ. Мы совсем недавно виделись в Туркменистане, вспоминаем, как тепло вы нас там принимали, спасибо вам большое. Подписали важные фундаментальные документы, в том числе Договор (о стратегическом партнерстве между странами). Очень рассчитываем на то, что все это будет выполняться, а выполняя все это, мы будем развивать двусторонние межгосударственные связи, экономику, прежде всего, социальную сферу", - сказал Путин.

Также Путин поблагодарил президента Туркменистана за поддержку русского языка.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Бердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
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