Путин на встрече с Бердымухамедовым выступил за развитие связей между РФ и Туркменией

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СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым отметил, что реализация подписанных двусторонних документов будет способствовать развитию отношений двух стран.
"Спасибо, что приняли наше приглашение и приехали на саммит СНГ. Мы совсем недавно виделись в Туркменистане, вспоминаем, как тепло вы нас там принимали, спасибо вам большое. Подписали важные фундаментальные документы, в том числе Договор (о стратегическом партнерстве между странами). Очень рассчитываем на то, что все это будет выполняться, а выполняя все это, мы будем развивать двусторонние межгосударственные связи, экономику, прежде всего, социальную сферу", - сказал Путин.
Также Путин поблагодарил президента Туркменистана за поддержку русского языка.