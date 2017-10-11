РФ готова предоставить площадку для переговоров Ирану и Саудовской Аравии

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РАБАТ, 11 октября. /ТАСС/. Москва готова предоставить площадку для переговоров Ирану и Саудовской Аравии, заявил замглавы МИД РФ - спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов.
"Мы пытались несколько раз и предлагали [Ирану и Саудовской Аравии сесть за стол переговоров], но мы не навязываем свою посредническую роль, - сказал он журналистам. - Но мы всегда говорили нашим партнерам и в Саудовской Аравии, и в Иране, что мы готовы предоставить и площадку для контактов, и выступать в качестве передатчика доброй услуги".
Он добавил, что Москва всегда исходила из необходимости решения противоречий между двумя странами. "Многие проблемы было бы намного проще решать, если бы было необходимое взаимопонимание и доверие между Тегераном и Эр-Риядом", - уверен Богданов.
По его словам, от взаимопонимания и взаимодействия Ирана и Саудовской Аравии, особенно в вопросах антитеррора, зависит обстановка в регионе в целом.