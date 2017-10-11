Лавров: РФ будет противостоять попыткам голословно обвинить Сирию в применении химоружия

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Россия будет противодействовать попыткам голословно обвинять сирийское правительство в инцидентах с применением химоружия, которые произошли на территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

"Мы будем также твердо противодействовать попыткам политизировать химическое досье, попыткам голословно, без какого-либо профессионального разбирательства обвинять сирийское правительство в целом ряде инцидентов, которые произошли с применением отравляющих веществ на территории вашей страны", - сказал Лавров.

Он добавил, что в рамках Генассамблеи ООН и в рамках Совета по правам человека не прекращаются попытки политизировать ситуацию вокруг сирийского урегулирования.

"И в рамках Генеральной ассамблеи ООН, и в рамках Совета по правам человека не прекращаются попытки политизировать ситуацию вокруг сирийского урегулирования, выдвигать односторонние обвинительные подходы, мы будем по-прежнему этому твердо препятствовать", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что России необходимо знать последние оценки сирийского руководства по урегулированию ситуации на территории страны для того, чтобы стороны могли продолжать координацию по всем направлениям.

Российский министр сообщил своему визави, что также намерен обсудить с ним сегодня взаимодействие делегаций двух стран на международных площадках, прежде всего в Нью-Йорке и Женеве.

Лавров также отметил совместные успехи двух стран в борьбе с терроризмом. "Сегодня мы имеем возможность обсудить внешнеполитические аспекты нашего партнерства, прежде всего в том плане, что помимо успехов в борьбе с терроризмом по мере продвижения сирийской армии при поддержке военно-космических сил Российской Федерации все актуальнее становится подготовка для политического урегулирования", - сказал Лавров.

В начале переговоров с Муаллемом глава МИД РФ напомнил, что накануне состоялось заседание российско-сирийской Межправкомиссии с участием вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, на котором были достигнуты "конкретные решения".