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Суд оставил британскую организацию Otkrytaya Rossia в списке нежелательных в РФ

Политика
11 октября, 14:43 UTC+3

Таким образом, иск организации, поданный в конце сентября, остался без удовлетворения

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в среду отклонил иск британской организации Otkrytaya Rossia к Генпрокуратуре и Минюсту РФ с просьбой отменить решение о внесении ее в список нежелательных на территории РФ, передает корреспондент ТАСС.

"Иск организации Otkrytaya Rossia оставить без удовлетворения", - огласила решение судья в резолютивной части постановления.

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