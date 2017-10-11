Суд оставил британскую организацию Otkrytaya Rossia в списке нежелательных в РФ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в среду отклонил иск британской организации Otkrytaya Rossia к Генпрокуратуре и Минюсту РФ с просьбой отменить решение о внесении ее в список нежелательных на территории РФ, передает корреспондент ТАСС.

"Иск организации Otkrytaya Rossia оставить без удовлетворения", - огласила решение судья в резолютивной части постановления.