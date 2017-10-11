Минюст пояснил, что зеркальные меры в отношении США не затрагивают СМИ из других стран

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции России уточнило, что возможные ограничения в отношении средств массовой информации из США в России не затронут СМИ из других стран.

"Принимаемые в настоящее время ограничительные меры в отношении средств массовой информации, зарегистрированных в США, являются зеркальными мерами на притеснение российских СМИ в Соединенных Штатах Америки и не затрагивают средства массовой информации, зарегистрированные в других странах", - отметили в Минюсте.

В министерстве напомнили, что ответные меры предусмотрены в законе "О СМИ" и в правилах аккредитации корреспондентов иностранных СМИ в России.

В частности, пояснили в Минюсте, законом "О средствах массовой информации" предусмотрена возможность установления ограничений для корреспондентов средств массовой информации тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов СМИ из Российской Федерации.

"Кроме того, МИД России может предпринять ответные меры в отношении корреспондентов СМИ тех стран, где действуют ограничения в отношении российских журналистов (пункт 23 Правил аккредитации и пребывания корреспондентов иностранных средств массовой информации на территории Российской Федерации)", - заметили в Минюсте.

Предыстория

"Зеркальные меры" в России стали ответом на действия по отношению в телеканалам RT и Sputnik в США. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, российский канал, работающий в США, обязали до 17 октября признать себя иностранным агентом, что потребует затем публикации полных данных всех его сотрудников с зарплатами, домашними телефонами и адресами. В случае, если этого не произойдет, в отношении его сотрудников будут приняты серьезные меры - вплоть до арестов.

Ранее источник в правительственных кругах РФ сообщил, что Минюст России направил ряду американских СМИ, в том числе подконтрольных Совету управляющих по вопросам вещания (BBG), - "Голосу Америки", "Радио Свобода", интернет-проектам "Настоящее время", "Фактограф", "Крым.реалии", "Радио Свободы на татарском языке", "Кавказ.реалии" и "Idel.реалии" - официальное письмо с уведомлением о предстоящих изменениях в законодательстве РФ, касающихся расширения перечня НКО, которые могут быть признаны иностранным агентом.

Ответными мерами в России на действия в отношении RT и Sputnik могут также стать шаги по количественным ограничениям числа журналистов и отказу в аккредитации МИД России, а также проверки соблюдения американскими СМИ российского трудового и налогового законодательств с обнародованием их итогов. А у Генпрокуратуры РФ есть полномочия для признания ряда американских СМИ, уличенных во вмешательстве во внутренние дела России, нежелательными организациями.

Кроме того, заявил ранее источник, с учетом ограниченности действия нынешнего закона об иноагентах будут внесены предложения о расширении перечня организаций, подпадающих под него, включая СМИ, а также возможности признания иноагентами физических лиц, получающих иностранное финансирование. После внесения изменений в законодательство РФ американским СМИ может быть предложено зарегистрироваться в качестве иностранных агентов со всеми вытекающими последствиями.