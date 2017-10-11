Единороссы 12 октября проведут заседание Генсовета и его президиума по кадровым вопросам

/МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. "Единая Россия" 12 октября проведет заседание Генерального совета партии и его президиума по кадровым вопросам, сообщила в среду пресс-служба партии.

"12 октября в 19:00 в Москве в ЦИК (Центральном исполкоме) партии "Единая Россия" пройдут заседание Генерального совета и заседание президиума Генерального совета партии, посвященные кадровым вопросам", - проинформировали в пресс-службе.

Кадровые вопросы "Единой России"

В частности, как ожидается, на этих заседаниях будет рассмотрен вопрос о сложении Сергеем Неверовым полномочий секретаря Генсовета в связи с избранием 9 октября главой фракции "Единой России" в Госдуме вместо Владимира Васильева, назначенного ранее президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющим полномочия главы Дагестана.

Неверов, являющийся также вице-спикером нижней палаты парламента, пояснял, что в связи с избранием на фракционную должность направил председателю "Единой России", премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву заявление о сложении полномочий секретаря Генсовета.

Генсовет - это постоянно действующий коллегиальный орган партии, который, согласно уставу, "руководит политической деятельностью партии", в том числе разрабатывает проекты предвыборной программы и других основополагающих программных, организационно-партийных и идеологических документов, рекомендации по основным направлениям политической стратегии партии. По уставу "Единой России", съезд партии избирает членов Генсовета, а они - своего секретаря. В последний раз руководящие органы "Единой России", в том числе Генсовет, ротировались на съезде в январе этого года. Следующий съезд партии должен пройти в 20-х числах декабря этого года.

Официальной информации о том, кто будет преемником Неверова на партийном посту, пока нет. Ряд СМИ утверждает, что его место займет 42-летний глава Псковской области Андрей Турчак, однако в пресс-службе губернатора комментировать эти сведения ТАСС не стали.

Кроме того, как ожидается, на заседаниях 12 октября будет рассмотрен вопрос сложении полномочий главы партийного ЦИК Владимира Бурматова, который в среду был утвержден Госдумой на пост председателя комитета по экологии и охране окружающей среды. На этой должности он сменил Ольгу Тимофееву, ставшую вице-спикером нижней палаты от единороссов вместо Владимира Васильева.

ЦИК отвечает в партии за текущую, в том числе организационную, работу. По уставу партии, глава исполкома назначается президиумом Генсовета.