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Горбачев призвал Путина и Трампа провести саммит и сохранить договор о РСМД

Политика
11 октября, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

По словам экс-президента СССР, это сдвинет отношения между Россией и США "с мертвой точки"

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал президентов России и США провести встречу на высшем уровне и сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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Договор был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым (на фото слева) и президентом США Рональдом Рейганом

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Досье

"Я обращаюсь к президентам России и США... Я призываю подготовить и провести полноценную, полноформатную российско-американскую встречу на высшем уровне. Совершенно ненормально то, что президенты ядерных держав встречаются где-то "на полях" - да и встретились всего один раз! Надеюсь, что процесс подготовки настоящего саммита все-таки идет", - написал Горбачев в своей статье, опубликованной в среду на сайте "Российской газете".

По его словам, в центре внимания на такой встрече должны быть проблемы сокращения ядерных вооружений и укрепления стратегической стабильности. "Договор о ракетах средней дальности сегодня в опасности. Он оказался наиболее уязвимым звеном в системе ограничения и сокращения оружия массового уничтожения", - отметил экс-президент СССР.

"Звучат обвинения в нарушении договора, в обходе его ключевых положений. Со стороны, не имея всей информации, разобраться в этих обвинениях трудно. Но ясно, что у этой проблемы есть не только техническая, но и политическая сторона. И именно политика должна сейчас сказать свое слово", - добавил Горбачев.

По его словам, сохранение договора о РСМД, "станет мощным сигналом для всего мира, что крупнейшие ядерные державы понимают свою ответственность, серьезно относятся к своим обязательствам". Это сдвинет отношения между Россией и США "с мертвой точки", - уверен экс-президент СССР.

"В любом деле важно сделать первый шаг. В свое время первым шагом в трудном, но необходимом процессе избавления мира от ядерного оружия стал Договор 1987 года. Сейчас стоят две взаимосвязанные задачи: не допустить коллапса системы "ядерных договоренностей" и обратить вспять деградацию российско-американских отношений. Нужно сделать первый шаг!", - заключил Горбачев.

О договоре

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года в Белом доме президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.

Стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и малой дальности (от 500 км до 5,5 тыс. км).

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