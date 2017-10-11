Депутат ЛДПР Катасонов внес в Госдуму законопроект о наказах избирателей

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Депутат фракции ЛДПР Сергей Катасонов внес на рассмотрение Госдумы законопроект "О наказах избирателей в РФ". Информация об этом опубликована в среду в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Настоящий проект федерального закона разработан в целях установления на территории РФ института наказов избирателей", - говорится в пояснительной записке. Автор указывает, что "наказы избирателей являются одной из форм осуществления принадлежащей народу власти и участия граждан в управлении делами государства".
"Сегодня в ряде субъектов действует практика внесения наказов избирателей депутатам законодательных органов, тогда как в отношении депутатов Государственной Думы такой порядок не установлен", - отмечает Катасонов. Он предлагает определить механизм внесения, рассмотрения, утверждения и выполнения наказов избирателей депутатам Госдумы и парламентскими фракциями, а также меры по осуществлению контроля за их выполнением.
"Наказы избирателей вносятся по итогам собраний, в которых приняло участие в сельских поселениях не менее 30 граждан, в городских поселениях - не менее 30 граждан, в городских округах - не менее 50 граждан, а также путем направления письменных обращений", - уточняется в сопроводительных документах.
Одновременно оговаривается, что "к наказам избирателей не относятся: субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и некоммерческим организациям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; выплаты гражданам, в том числе связанные с оплатой труда; выплаты, связанные с обслуживанием государственного и (или) муниципального долга; исполнение судебных актов; уплата налогов".
При получении таких наказов депутаты и фракции должны будут направить соответствующие обращения в органы госвласти, местного самоуправления и компетентные организации для получения заключения по целесообразности реализации наказа. "Финансирование наказов осуществляется исходя из утвержденного объема средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год, который распределяется 50% на все депутатские объединения в Государственной Думе и 50% на депутатов", - говорится в пояснительной записке.
Автор уверен, что "реализация законопроекта позволит укрепить связь избирателей с депутатами Госдумы, политическими партиями, решить социально значимые вопросы избирателей, а также повысит авторитет и роль Государственной Думы в социально-экономической жизни России".