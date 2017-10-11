Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат ЛДПР Катасонов внес в Госдуму законопроект о наказах избирателей

Политика
11 октября, 20:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Автор документа уверен, что реализация инициативы укрепит связь избирателей с депутатами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Депутат фракции ЛДПР Сергей Катасонов внес на рассмотрение Госдумы законопроект "О наказах избирателей в РФ". Информация об этом опубликована в среду в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Настоящий проект федерального закона разработан в целях установления на территории РФ института наказов избирателей", - говорится в пояснительной записке. Автор указывает, что "наказы избирателей являются одной из форм осуществления принадлежащей народу власти и участия граждан в управлении делами государства".

"Сегодня в ряде субъектов действует практика внесения наказов избирателей депутатам законодательных органов, тогда как в отношении депутатов Государственной Думы такой порядок не установлен", - отмечает Катасонов. Он предлагает определить механизм внесения, рассмотрения, утверждения и выполнения наказов избирателей депутатам Госдумы и парламентскими фракциями, а также меры по осуществлению контроля за их выполнением.

"Наказы избирателей вносятся по итогам собраний, в которых приняло участие в сельских поселениях не менее 30 граждан, в городских поселениях - не менее 30 граждан, в городских округах - не менее 50 граждан, а также путем направления письменных обращений", - уточняется в сопроводительных документах.

Одновременно оговаривается, что "к наказам избирателей не относятся: субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и некоммерческим организациям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; выплаты гражданам, в том числе связанные с оплатой труда; выплаты, связанные с обслуживанием государственного и (или) муниципального долга; исполнение судебных актов; уплата налогов".

При получении таких наказов депутаты и фракции должны будут направить соответствующие обращения в органы госвласти, местного самоуправления и компетентные организации для получения заключения по целесообразности реализации наказа. "Финансирование наказов осуществляется исходя из утвержденного объема средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год, который распределяется 50% на все депутатские объединения в Государственной Думе и 50% на депутатов", - говорится в пояснительной записке.

Автор уверен, что "реализация законопроекта позволит укрепить связь избирателей с депутатами Госдумы, политическими партиями, решить социально значимые вопросы избирателей, а также повысит авторитет и роль Государственной Думы в социально-экономической жизни России".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Катасонов, Сергей Михайлович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина потребовала от Венгрии запретить акцию "Самоопределение для Закарпатья"
2
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
3
Суд отказал в аресте пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского по делу о мошенничестве
4
Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"
5
Циклон принесет в Москву затяжные дожди
6
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
7
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
Темы дня
Новости партнеров
Реклама