Матвиенко: пока нет уверенности, что Южная Корея и КНДР начнут диалог на ассамблее МПС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Пока нет уверенности в том, что парламентарии Южной и Северной Кореи сядут за стол переговоров в рамках 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), но Россия по-прежнему готова поспособствовать и создать все условия для такой встречи. Об этом в среду заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия-24".

"В 137-й ассамблее МПС будут участвовать национальные делегации парламентов Южной Кореи и Северной Кореи. Мы бы очень хотели, чтобы они сели за стол переговоров, чтобы они начали диалог. Пока такой уверенности нет", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что все, очевидно, будет зависеть от того, какие инструкции парламентарии получат от руководства своих стран. "Но, по крайне мере, в случае заинтересованности мы создадим все условия для переговоров и встреч парламентариев двух Корей", - сказала спикер Совфеда.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 173 страны, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.