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Матвиенко: Россия заинтересована быть полноценным членом Совета Европы

Политика
11 октября, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что в ПАСЕ Россию слышат, понимают, "но такое впечатление, что ничего не могут сделать"

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована быть полноценным, а не ущемленным в правах членом Совета Европы. Об этом заявила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что делегация ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) приедет в Петербург на 137-ю ассамблею Межпарламентского союза, где "будут контакты и переговоры".

"Естественно, мы проведем переговоры, еще раз выразим свою заинтересованность быть полноценным членом Совета Европы, не ущемленным. Переговоры, мирный диалог", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".

Спикер Совфеда подчеркнула, что контакты с ПАСЕ на разных уровнях не прекращаются.

"Мы переговоры не прекращали, мы не хлопнули дверью, не изображаем из себя каких-то обиженных. И я несколько раз, и председатель Госдумы не только встречались с руководством ПАСЕ, но и различными руководящими группами, с руководящим комитетом. Были постоянно диалоги", - сказала Матвиенко.

По ее словам, в ПАСЕ Россию слышат, понимают, "но такое впечатление, что ничего не могут сделать". "Пока там власть захвачена агрессивным меньшинством, которое просто давит на всех остальных", - считает председатель верхней палаты парламента.

Россия и ПАСЕ

В конце июня стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.

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