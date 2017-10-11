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Карасин: важно продление Киевом особого статуса Донбасса, а не демагогия

Политика
11 октября, 22:58 UTC+3

Замминистра иностранных дел РФ отметил, что продление действия закона важно для всей международной общественности

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ЖЕНЕВА, 11 октября. /ТАСС/. Важное значение имеет продление закона об особом статус Донбасса, решения призванные его сбалансировать - политическая пропаганда для внутреннего потребления. Об этом заявил в среду ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Для нас всех - для международной общественности, международных политических кругов - очень важно, что они продлили действие закона об особом статусе Донбасса, - сказал он. - Вот это важно".

"А то, что они они сделали для того, чтобы сбалансировать принятие решения о продлении закона, - это все политическая пропаганда и демагогия, рассчитанная в основном на внутреннее потребление", - добавил Карасин.

10 октября вступил в силу закон Украины "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", продлевающий на год особый статус Донбасса.

Документ был принят Верховной радой 6 октября и на следующий день подписан президентом Украины Петром Порошенко.

Вместе с тем, продлив еще на год действие особого статуса Донбасса, Киев увязал вступление документа в силу с условием вывода с территории региона "всех незаконных вооруженных формирований и военной техники, а также боевиков и наемников".

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Карасин, Григорий Борисович
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