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Захарова: беженцам в сирийском лагере Рукбан из-за действий США грозит голод

Политика
12 октября, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ заявила, что Соединенные Штаты препятствуют поставкам гуманитарной помощи

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. США препятствуют поставкам гуманитарной помощи в сирийский лагерь Рукбан, в котором беженцам угрожает голод. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Горячей точкой в гуманитарном плане остается лагерь беженцев Рукбан, он расположен на сирийско-иорданской границе в самовольно установленной США на территории Сирии зоне деконфликтинга вокруг города Эт-Танф, - отметила она. - Американцы с использованием авиации и ракетно-артиллерийских систем препятствуют заходу туда сирийских правительственных сил. Людям, которые нашли убежище в Рукбане, их число, по данным ООН, превышает 60 тыс. человек, сегодня угрожает голод".

Как подчеркнула Захарова, в лагере "отсутствует доступ к чистой воде, увеличивается риск возникновения эпидемий". "Американское командование, под боком которого все это и происходит, отказывает в доступе в лагерь гуманитарным конвоям, которые направляются сирийскими властями и международными гуманитарными организациями", - добавила дипломат.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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Кризис в Сирии
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