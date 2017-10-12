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МИД РФ: памятники освободившим мир от фашизма солдатам должны быть неприкосновенны

Политика
12 октября, 12:46 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 12, октября. /ТАСС

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала уничтожение памятников атакой на историческую память нынешних поколений и лишением памяти будущих

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ВАРШАВА, 12 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила имеющие место в Восточной Европе случаи демонтажа и осквернения мемориалов советским солдатам. Об этом говорится в ее обращении к участникам проходящей в Варшаве в четверг Международной конференции "Чтите их память…", посвященной сложившейся в Польше и других государствах ситуации с памятниками и местами захоронений советских воинов, погибших во Второй мировой войне.

"Мы стали забывать, что памятники - это в первую очередь память. Уничтожение памятников - атака на историческую память нынешних поколений и лишение памяти будущих. Метод не новый, но до сих пор повсеместно востребованный", - указала Захарова.

"На наших глазах на охваченном пламенем Ближнем Востоке террористы, захватывая территории, сразу же уничтожают исторические памятники. Но это террористы. В то же самое время в мирной и стабильной Восточной Европе сносятся и оскверняются мемориалы воинам, когда-то подарившим европейскому континенту не просто свободу, но и жизнь. Памятники солдатам, освободившим мир от фашизма, - это наше общее культурное и историческое наследие, которое должно быть неприкосновенно и свято", - подчеркнула она.

В этом контексте Захарова отметила открытие 15 октября текущего года отреставрированного памятника советским воинам в сербском городе Трстеник в День освобождения от фашистов. "Пусть подобных примеров, к сожалению, меньше, чем случаев вандализма и разрушения памятников советским солдатам. Но это важный показатель того, что в Европе есть люди, которые считают сохранение памяти о Второй мировой войне делом жизни, - отметила она. - Каждый созданный или восстановленный памятник демонстрирует фантастическую силу людей, посвящающих сохранению исторической памяти свое время и энергию.

Касаясь проходящей в Варшаве конференции, Захарова отметила ее значимость "в современных условиях повсеместной фальсификации истории, извращения фактов в целях реабилитации фашизма". "Под предлогом продвижения "национальной идеи" некоторые политики готовы идти даже на искажение итогов Нюрнберга, закладывая в умы молодого поколения идею о параллелях между преступлениями фашистского движения и подвигами советских солдат", - отметила представитель МИД РФ. По ее словам, отрадно, что на приглашение откликнулись ветераны из многих стран СНГ, Прибалтики, Западной и Восточной Европы. "Это свидетельство приверженности общей истории и нерушимости уз военного братства", - констатировала Захарова.

Ситуация с памятниками в Польше

Около 20 лет назад на территории Польши находились более 560 памятников, посвященных Красной армии и размещенных вне мест захоронений. Как сообщал ранее корреспонденту ТАСС посол РФ в Польше Сергей Андреев, сейчас таких мемориалов осталось менее половины. По данным Института национальной памяти Польши, в настоящее время в Польше остается 230 памятников Красной армии.

С 1994 года между Москвой и Варшавой действует соглашение, которое обязует стороны вести учет и заботиться о сохранности "всех обнаруженных мест памяти и захоронений" жертв войн и репрессий. Польская сторона настаивает на том, что в ее обязанности входит забота только о памятниках, расположенных на территории кладбищ и воинских захоронений. Мемориалы, установленные вне таких мест, Варшава считает символами коммунизма, которые должны быть ликвидированы.

В июле власти Польши приняли поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, поправки вступают в силу 21 октября. У местных властей будет 12 месяцев, чтобы устранить пропагандирующие коммунизм мемориалы. Институт национальной памяти Польши считает, что к таковым относятся 230 мемориалов, установленных в честь Красной армии.

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Захарова, Мария Владимировна
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