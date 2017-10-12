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Володин: Госдума может открыть доступ к данным голосования депутатов за законопроекты

Политика
12 октября, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Спикер ГД РФ отметил, что заинтересовавшая его практика уже действует в парламенте Республики Корея

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Госдума обсуждает вопрос о введении визуализации голосования депутатов, которая бы позволила видеть, как голосуют конкретные парламентарии по вопросам обсуждаемых на пленарных заседаниях законопроектов. Об этом сообщил в четверг спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюном.

Спикер Госдумы рассказал, что в ходе последнего визита в Южную Корею ему было интересно познакомиться с традициями, которые существуют в парламенте Республики Корея. "Сейчас мы обсуждаем введение визуализации голосования, как в вашем парламенте, чтобы все могли ознакомиться с позицией каждого депутата, учитывая, что у нас депутатов больше, чем в парламенте Республики Корея", - обратился председатель нижней палаты парламента к южнокорейским коллегам.

"Думаем, как это реализовать. Этот опыт интересен сам по себе, в связи с тем, что, как только депутат проголосовал, его позиция высвечивается на экране, и избиратели, журналистское сообщество могут ознакомиться с его решением", - добавил Володин, отметив, что в Госдуме есть распечатка по голосованию каждого депутата, но она не имеет публичного характера.

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