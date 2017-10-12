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Депутаты во главе с Володиным примут участие в ассамблеях ОДКБ и МПС в Петербурге

Политика
12 октября, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Там обсудят вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества, противодействия терроризму и в целом угрозы миру и глобальной безопасности

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным примут участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), парламентского форума БРИКС и 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), на которых обсудят вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества, противодействия терроризму и в целом угрозы миру и глобальной безопасности. Об этом журналистам сообщили в четверг в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

"С 12 по 18 октября 2017 года в Санкт-Петербурге делегации Государственной думы примут участие в международных мероприятиях Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, БРИКС и Межпарламентского союза", - сообщили в управлении.

В частности, 13 октября спикер Госдумы, глава ПА ОДКБ Вячеслав Володин проведет десятое пленарное заседание ассамблеи, на котором планируется обсудить вопросы сближения национальных законодательств стран ОДКБ по противодействию терроризму и трансграничной преступности, оказания международной правовой помощи по уголовным делам, по борьбе с правонарушениями в информационной сфере. В повестке заседания 13 модельных законов для стран-членов ОДКБ.

14 октября, сообщили в управлении Госдумы, Володин примет участие в третьем парламентском форуме БРИКС. "Заседание форума будет вести заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания Народных представителей КНР Чжан Пин как представитель председательствующей в этом году страны. Тема форума - укрепление межпарламентского сотрудничества, содействие реализации итогов саммита БРИКС в Сямэне, прошедшего в сентябре под девизом "БРИКС: укрепление партнерства во имя безоблачного будущего", отметили в управлении.

Кроме того, спикер Госдумы в ближайшие дни проведет ряд двусторонних встреч с главами парламентских делегаций, в том числе Бразилии, Индии, Ирана, Ирака, Казахстана, Китая, Конго, Сербии, Сирии и Турции.

137-я ассамблея МПС

В субботу делегация Госдумы во главе с Володиным будет участвовать в открытии 137-й ассамблеи Межпарламентского союза, на которой выступит президент РФ Владимир Путин.

Межпарламентский союз - авторитетнейшая политическая международная организация, в ее работе принимают участие парламентарии большинства стран мира. Форум в Санкт-Петербурге - крупнейший за всю историю ассамблеи, он соберет представителей свыше 150 стран мира. Более 100 спикеров и 70 вице-спикеров палат национальных парламентов примут участие в работе МПС.

В рамках ассамблеи пройдут заседания постоянных комитетов по вопросам мира и международной безопасности; по устойчивому развитию, финансам и торговле; по демократии и правам человека; по делам ООН; ассоциации генеральных секретарей парламентов, а также форум женщин--парламентариев, форум молодых парламентариев МПС.

"Парламентариям предстоит обсудить актуальные вопросы современности, в том числе - угрозы миру и глобальной безопасности. Тема общей дискуссии ассамблеи: "Продвигая культурный плюрализм и мир через межрелигиозный и межэтнический диалог". Также состоятся выборы председателя МПС", - заключили в управлении Госдумы.

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