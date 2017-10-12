Косачев: выход США из ЮНЕСКО соответствует поведению изгоя

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Выход США из ЮНЕСКО соответствует поведению реального изгоя, а не ответственной международной державы, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Даже в череде прочих отказов Вашингтона от продолжения своих международных обязательств этот шаг выглядит весьма одиозно - это поведение реального изгоя, а не ответственной международной державы, коей себя повсеместно презентуют сами США. Пользы здесь для США никакой (кстати, они сами входят в десятку стран с наибольшим числом объектов всемирного наследия ЮНЕСКО - их более 20), а вот удар по своей претензии на, прежде всего, моральное лидерство в мире они нанесли серьезный", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Он отметил, что не рассматривает решение Вашингтона как простое продолжение политики президента США Дональда Трампа по выходу "из всего, что не приносит прямую пользу Америке". По словам Косачева, у Вашингтона давний и болезненный зуб на ЮНЕСКО, поскольку она в 2011 году приняла в свой состав Палестину. "В знак протеста тогда США (вместе с Израилем) отказались от финансирования ЮНЕСКО, а это более пятой части ее бюджета. Естественно, пострадали в первую очередь те программы, которые инициировали сами США, в их числе, например - программа изучения истории Холокоста", - подчеркнул сенатор.

В этой связи его не удивляет, что Трамп, в остальном отказывающийся от наследия предыдущего президента США Барака Обамы, здесь охотно развил его дело и решил довести все до формального отказа от участия в ЮНЕСКО.

По словам Косачева, если бы РФ "руководствовалась логикой "чем хуже [для США], тем лучше", то можно было бы "порадоваться этому очередному самострелу команды Трампа". "Однако в данном случае никакой радости от этого нет, и мы были бы заинтересованы в том, чтобы США остановили свою гонку выходов из соглашений и организаций, которая все больше превращает их в безответственного и неуправляемого мирового игрока, не чувствующего себя связанным никакими правилами, кроме своих собственных", - написал глава комитета Совфеда.

Он добавил, что такая Америка - не только не мировой лидер, но все более деструктивная сила даже для собственных союзников.