Советник президента РФ назвал "ошарашивающем известием" выход США из ЮНЕСКО

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Выход США из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) советник президента России по культуре Владимир Толстой назвал "ошарашивающем известием". Об этом он сообщил в четверг журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.
Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт ранее сообщила о решении США выйти из ЮНЕСКО, которое вступит в силу 31 декабря 2018 года.
"Ошарашивающие известие, - сказал Толстой, комментируя эту новость. - Конечно, еще надо все анализировать, оценивать вклад США. Но это плохой знак, причем, он плохо говорит о США, а не о ЮНЕСКО. Это странно и не очень умно".