Матвиенко отметила рост авторитета Межпарламентского союза в последние годы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Авторитет Межпарламентского союза (МПС) за последние годы в мире серьезно укрепился, эта организация вышла на новый уровень. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем МПС Сабером Чоудхури, которая прошла в Санкт-Петербурге в преддверии 137-й ассамблеи МПС.

Как сообщила в четверг пресс-служба Совета Федерации, на встрече стороны "обсудили широкий круг вопросов относительно международной повестки дня, проведения предстоящей 137-й ассамблеи МПС, а также организационные моменты ее проведения".

В частности, Матвиенко выразила признательность Чоудхури за поддержку российской делегации при выдвижении Санкт-Петербурга в качестве города проведения 137-й ассамблеи МПС и отметила заслуги председателя союза "в деле развития международного парламентаризма и международного парламентского сотрудничества". "За последние годы Межпарламентский союз вышел на новый уровень, и его авторитет в мире серьезно укрепился", - цитирует главу верхней палаты российского парламента пресс-служба.

В свою очередь, Чоудхури поблагодарил спикера Совфеда за хорошую организацию ассамблеи. "Он считает, что ассамблея в Санкт-Петербурге задаст новые стандарты проведения мероприятий МПС", - приводит мнение председателя МПС пресс-служба СФ.

137-я ассамблея Межпарламентского союза будет проходить в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября. По данным МИД РФ, на нее приедут делегации более 160 стран, около 100 спикеров и 70 вице-спикеров зарубежных парламентов.

Межпарламентский союз существует с 1889 года, это одна из наиболее влиятельных международных парламентских организаций. Членами союза являются 170 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.